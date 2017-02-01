+7 903-742-97-67 snimidom@inbox.ru

Рекомендуемые

Прудки № 7784
Аренда на сутки
Сдается в аренду на сутки, выходные и праздники 3-х этажный коттедж площадью 300 кв. м, на территории 15 соток. В 23 км от МКАД по Каширскому шоссе. Ст...

Прудки № 7784

62, Прудки, Московская обл., Россия, 142713
от 15.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 7784
Развлечения: Банкетный зал, Баня\сауна, Бассейн, Беседка, Бильярд\теннис, Водоём, Зона барбекю, Интернет, Камин, Спорт\площадка
Удаленность от МКАД: 23 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): от 35000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): от 55000 ₽
Общая площадь: 300 м²
Кол-во гостей: 30
Кол-во спален: 5
Спальных мест: 16
Направление\шоссе: Каширское шоссе
Подробнее
Александровка № 7763
Аренда на сутки
Коттедж 380 кв. метров, расположен в 18 километрах от МКАД! Участок 30 соток с соснами, большая беседка с зоной барбекю, детская горка! Большой красивы...

Александровка № 7763

Запрудная ул., 36, Александровка пос., Московская обл., Россия, 142103
от 20.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 7763
Развлечения: Банкетный зал, Баня\сауна, Беседка, Бильярд\теннис, Зона барбекю, Интернет, Камин, Спорт\площадка
Удаленность от МКАД: 18 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): от 40000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): от 60000 ₽
Общая площадь: 380 м²
Кол-во гостей: 20
Кол-во спален: 6
Спальных мест: 15
Направление\шоссе: Симферопольское шоссе
Подробнее
Бурцево № 7387
Аренда на сутки
Длительная аренда
Трехуровневый коттедж, общей площадью 730 кв. м. В доме:  дубовый паркет и керамогранит с подогревом от отопления каминный зал, кабинет, 4 с...

Бурцево № 7387

8, Бурцево, Московская обл., Россия, 119027
от 35.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 7387
Развлечения: Банкетный зал, Баня\сауна, Бассейн, Беседка, Бильярд\теннис, Водоём, Зона барбекю, Интернет, Камин
Удаленность от МКАД: 20 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): 55000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): 85000 ₽
Длительная аренда : 700000 ₽/месяц
Общая площадь: 730 м²
Кол-во гостей: 25
Кол-во спален: 4
Спальных мест: 15
Направление\шоссе: Калужское шоссе, Киевское шоссе
Подробнее
Горки-10 № 6606
Аренда на сутки
Горящие!
Сдается коттедж 1700 кв м на участке 2 Га Премиальный дом под мероприятия, кино и фото Сьемки. Возможна сдача для проживания на неделю, две недели или на ...

Горки-10 № 6606

42, Горышкино, Московская обл., Россия, 143021
от 60.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 6606
Развлечения: Банкетный зал, Баня\сауна, Бассейн, Беседка, Бильярд\теннис, Зона барбекю, Интернет, Спорт\площадка
Удаленность от МКАД: 10 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): 90000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): 200000 ₽
Общая площадь: 1700 м²
Кол-во гостей: 200
Кол-во спален: 7
Спальных мест: 14
Направление\шоссе: Рублево-Успенское шоссе
Подробнее
Вялки № 5651
Аренда на сутки
Горящие!
Коттедж 700 кв. м. с отдельно стоящей баней на дровах, внутри живописного леса, с летней верандой, на участке в 3-и гектара, для проведения корпоративов , св...

Вялки № 5651

ул. Полянка, Вялки, Московская область, Россия, 140150
от 16.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 5651
Развлечения: Банкетный зал, Баня\сауна, Беседка, Водоём, Зона барбекю, Интернет, Камин, Спорт\площадка
Удаленность от МКАД: 17 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): 35000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): 50000 ₽
Общая площадь: 700 м²
Кол-во гостей: 100
Кол-во спален: 8
Спальных мест: 22
Направление\шоссе: Егорьевское шоссе, Новорязанское шоссе
Подробнее
Митькино № 5292
Аренда на сутки
Коттедж площадью 430 кв.м. в 18 км от МКАД по Минскому шоссе. Первый этаж: Бассейн-Максимальная глубина 1, 5 м, площадь 15 кв. м, коридор, сауна-с комнато...

Митькино № 5292

Восточная ул., 38, Митькино, Московская обл., Россия, 143391
от 25.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 5292
Развлечения: Баня\сауна, Бассейн, Водоём, Зона барбекю, Интернет, Камин
Удаленность от МКАД: 18 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): 40000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): 55000 ₽
Общая площадь: 430 м²
Кол-во гостей: 15
Кол-во спален: 4
Спальных мест: 12
Направление\шоссе: Минское шоссе
Подробнее
Ивачково-3 № 5084
Аренда на сутки
Длительная аренда
Сдается уютный дизайнерский дом на 6-8 человек В доме: кухня, гостиная три спальни, два с/у баня на дровах, хамам Участок 6 соток: вера...

Ивачково-3 № 5084

Ивачково, Московская область, Россия
от 25.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 5084
Развлечения: Банкетный зал, Баня\сауна, Бассейн, Беседка, Водоём, Зона барбекю, Интернет
Удаленность от МКАД: 45 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): 30000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): 50000 ₽
Длительная аренда : 300000 ₽/месяц
Общая площадь: 250 м²
Кол-во гостей: 8
Кол-во спален: 3
Спальных мест: 8
Направление\шоссе: Симферопольское шоссе
Подробнее
Нэмо № 4663
Аренда на сутки
Коттедж для проведения любых мероприятий: свадеб, банкетов, корпоративов, дней рождения и тд. Находится в 20 км от МКАД по дмитровскому шоссе в коттеджном...

Нэмо № 4663

5влa, Немо Кп, Московская обл., Россия, 141875
от 70.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 4663
Развлечения: Банкетный зал, Баня\сауна, Бассейн, Беседка, Бильярд\теннис, Водоём, Зона барбекю, Интернет, Спорт\площадка
Удаленность от МКАД: 20 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): 100000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): 150000 ₽
Общая площадь: 600 м²
Кол-во гостей: 50
Кол-во спален: 6
Спальных мест: 25
Направление\шоссе: Дмитровское шоссе
Подробнее
Удельная № 4170
Аренда на сутки
Кoттeдж плoщaдью 509 кв.м, pacпoлoжeнный нa живoпиcнoй тeppитopии 25 coтoк. Всего 7 спален. Комфортное размещение до 25 человек. Дoм:  1 этaж: Xoлл, ...

Удельная № 4170

ул. Первомайская, 13, Удельная, Московская обл., Россия, 140140
от 30.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 4170
Развлечения: Банкетный зал, Баня\сауна, Бассейн, Беседка, Бильярд\теннис, Зона барбекю, Интернет
Удаленность от МКАД: 17 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): 45000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): 75000 ₽
Общая площадь: 509 м²
Кол-во гостей: 30
Кол-во спален: 7
Спальных мест: 25
Направление\шоссе: Егорьевское шоссе, Новорязанское шоссе
Подробнее
Маслово № 3990
Аренда на сутки
В историческом месте Рублево-Успенского шоссе на Николиной Горе, на охраняемой территории реликтового леса, расположены для проживания три одноэтажных дома в...

Маслово № 3990

17, Маслово, Одинцовский район, Московская обл., Россия, 143030
от 90.000₽ /сутки будни
№ коттеджа: 3990
Развлечения: Банкетный зал, Баня\сауна, Бассейн, Беседка, Бильярд\теннис, Зона барбекю, Интернет, Камин, Спорт\площадка
Удаленность от МКАД: 20 км
Сутки в выходные (Пт-Вс): 100000 ₽
Полные выходные (Пт-Вс): 200000 ₽
Общая площадь: 3000 м²
Кол-во гостей: 400
Кол-во спален: 9
Спальных мест: 30
Направление\шоссе: Новорижское шоссе, Рублево-Успенское шоссе
Подробнее
Смотреть все

Блог

Свадьба в загородном коттедже
08.06.2020

Свадьба в загородном коттедже

Всё чаще молодожены выбирают оптимальный вариант – это свадьба в загородном коттедже. Выбрав загородный коттедж, не придется ломать голову, куда же поселить гостей из других городов, а снимать отель – это дополнительные траты. Кроме того,...
Подробнее
Премиальный коттедж 1700 м2 на участке 2 Га под мероприятия, кино и фото Сьемки
26.05.2020

Премиальный коттедж 1700 м2 на участке 2 Га под мероприятия, кино и фото Сьемки

ДОМ СВЕЖИЙ СДАВАЛСЯ РЕДКО! Обеспечение питанием, дом работница, охрана, кейтеринг. Организация свадеб в шатре за городом, выездные регистрации. Коттедж отлично оборудован для проведения свадеб на природе, в декорированном шатре. Так же есть закрытый банкетный зал...
Подробнее
Коттедж с теплым глубоким бассейном с джакузи, сауной и ландшафтным дизайном
24.05.2020

Коттедж с теплым глубоким бассейном с джакузи, сауной и ландшафтным дизайном

В коттедже: теплый глубокий бассейн с джакузи, сауна, русский бильярд, настольный теннис, каминный зал, тёплые полы, караоке, телевизоры, wi-fi, 6 изолированных спален+дополнительные спальные места в дополнительных помещениях. На участке: шикарная, отдельно стоящая баня на дровах, веранда...
Подробнее
Аренда коттеджа с бассейном на Рублевке для отдыха
22.04.2020

Аренда коттеджа с бассейном на Рублевке для отдыха

Аренда коттеджа с бассейном на Рублевке для отдыха на охраняемой территории реликтового леса, расположены для проживания три одноэтажных дома в стиле шале площадью 550 кв.м. каждый. в доме три спальни с 2-х спальными кроватями дом...
Подробнее

В нашей компании можно заказать аренду коттеджа, и это получится для вас недорого – мы работаем без комиссии, договор заключается напрямую с владельцем жилья. Предлагаем сотни вариантов размещения в Подмосковье, включая загородные дома на базе отдыха и апартаменты. Мы удовлетворяем практически любые пожелания по инфраструктуре, количеству квадратных метров, расположению. У нас есть варианты посуточного и долгосрочного размещения, от экстра- до премиум-класса. Предложим площадь под конкретный формат мероприятия, поможем с организацией досуга и питания.

Преимущества аренды загородных домов

При поиске съёмного жилья между городской квартирой и коттеджем чаще выбирают последнее. Желание поселиться вдали от мегаполиса объясняется следующими причинами:

  • Инфраструктура современных загородных домов не уступает сити-удобствам: на территориях есть практически всё, от бассейна и сауны до зоны барбекю и чайной комнаты.
  • Территория столицы постепенно расширяется, развивается транспортная сеть – переезд не меняет жизненный ритм и не создаёт дистанционных неудобств.
  • Размещение за городом благоприятно влияет на физическое состояние и настроение. Вы дышите свежим, чистым воздухом, наслаждаетесь тишиной и пением птиц.
  • Возможность позволить себе больше. Просторный дом с большой территорией – подходящее место для шумных вечеринок, дружеских встреч, тимбилдингов.

Коттедж снимают не только для постоянного пребывания, но и на более короткий срок (неделя, сутки) следующие постояльцы:

  • Бизнесмены. Деловые встречи с партнёрами из другого города, выездные семинары, поездки в головной офис – всё это требует хорошего отдыха, поэтому руководители останавливаются сами или вместе с сотрудниками в загородных домах.
  • Иностранные гости. Родственникам, друзьям из Зарубежья понравится отдых в country house с русской баней, прогулками в лесу, зажигательными танцами на открытом воздухе.
  • Гости торжественных мероприятий. За городом часто играют свадьбы; недорого отмечают дни рождения, юбилеи; проводят выпускные вечера, корпоративы.
  • Съёмочные группы, фотографы. Живописная загородная территория – красивый фон для создания кинофильмов, сериалов, рекламных роликов.

Мы посоветуем предложения в зависимости от ваших целей и бюджета. Все выбранные объекты можно посмотреть «вживую» и познакомиться с владельцами лично.

Аренда коттеджей и цены

Большинство наших объектов находятся в лесистой местности, неподалёку от озёр и водохранилищ. Посмотрите в каталоге недвижимости на сайте:

  • Дома на базе отдыха для тихого семейного уик-энда.
  • Объекты с русской баней, кедровой купелью, джакузи, фитобочкой. Рекомендуем для любителей водных и SPA-процедур.
  • Варианты с танцполом и сценой под открытым небом, площадками для барбекю для молодёжного отдыха.

Мы предлагаем различные варианты загородных коттеджей, стоимость аренды которых зависит от величины площади, особенностей инфраструктуры, расположения. Позвоните нам, чтобы уточнить цены на ваши даты и заказать просмотр выбранного дома и территории.