В нашей компании можно заказать аренду коттеджа, и это получится для вас недорого – мы работаем без комиссии, договор заключается напрямую с владельцем жилья. Предлагаем сотни вариантов размещения в Подмосковье, включая загородные дома на базе отдыха и апартаменты. Мы удовлетворяем практически любые пожелания по инфраструктуре, количеству квадратных метров, расположению. У нас есть варианты посуточного и долгосрочного размещения, от экстра- до премиум-класса. Предложим площадь под конкретный формат мероприятия, поможем с организацией досуга и питания.

Преимущества аренды загородных домов

При поиске съёмного жилья между городской квартирой и коттеджем чаще выбирают последнее. Желание поселиться вдали от мегаполиса объясняется следующими причинами:

Инфраструктура современных загородных домов не уступает сити-удобствам: на территориях есть практически всё, от бассейна и сауны до зоны барбекю и чайной комнаты.

Территория столицы постепенно расширяется, развивается транспортная сеть – переезд не меняет жизненный ритм и не создаёт дистанционных неудобств.

Размещение за городом благоприятно влияет на физическое состояние и настроение. Вы дышите свежим, чистым воздухом, наслаждаетесь тишиной и пением птиц.

Возможность позволить себе больше. Просторный дом с большой территорией – подходящее место для шумных вечеринок, дружеских встреч, тимбилдингов.

Коттедж снимают не только для постоянного пребывания, но и на более короткий срок (неделя, сутки) следующие постояльцы:

Бизнесмены. Деловые встречи с партнёрами из другого города, выездные семинары, поездки в головной офис – всё это требует хорошего отдыха, поэтому руководители останавливаются сами или вместе с сотрудниками в загородных домах.

Иностранные гости. Родственникам, друзьям из Зарубежья понравится отдых в country house с русской баней, прогулками в лесу, зажигательными танцами на открытом воздухе.

Гости торжественных мероприятий. За городом часто играют свадьбы; недорого отмечают дни рождения, юбилеи; проводят выпускные вечера, корпоративы.

Съёмочные группы, фотографы. Живописная загородная территория – красивый фон для создания кинофильмов, сериалов, рекламных роликов.

Мы посоветуем предложения в зависимости от ваших целей и бюджета. Все выбранные объекты можно посмотреть «вживую» и познакомиться с владельцами лично.

Аренда коттеджей и цены

Большинство наших объектов находятся в лесистой местности, неподалёку от озёр и водохранилищ. Посмотрите в каталоге недвижимости на сайте:

Дома на базе отдыха для тихого семейного уик-энда.

Объекты с русской баней, кедровой купелью, джакузи, фитобочкой. Рекомендуем для любителей водных и SPA-процедур.

Варианты с танцполом и сценой под открытым небом, площадками для барбекю для молодёжного отдыха.

Мы предлагаем различные варианты загородных коттеджей, стоимость аренды которых зависит от величины площади, особенностей инфраструктуры, расположения. Позвоните нам, чтобы уточнить цены на ваши даты и заказать просмотр выбранного дома и территории.